Agli ordini di David Suazo, ex bandiera del Cagliari, tuttora icona dei tifosi rossoblu, è iniziata oggi la nuova stagione del Carbonia calcio che l'ex calciatore dell'Honduras dirigerà per i prossimi due anni. Ma il club minerario si è trovato questo pomeriggio costretto a iniziare la preparazione atletica in vista del torneo nell'impianto sportivo di Siliqua, paese cioè a circa 30 chilometri da Carbonia, per via del contenzioso ancora irrisolto fra la società e l'amministrazione comunale legato a una partita di debiti e crediti per l'utilizzo pregresse dello Zoboli.

Agli ordini di mister Suazo ci sono 30 ragazzi, moltissimi provenienti dai settori giovanili e dalla under ma molti anche i neo acquisti completati anche nelle ultime ore, come ad esempio Marco Russu, Pietro Scanu e Nicola Mancini. Prende dunque forma la formazione per la difficile serie D. L'intero staff tecnico è chiaramente agli ordini del presidente del Carbonia calcio Stefano Canu. La preparazione dovrebbe continuare a Siliqua tutto il mese e probabilmente anche per buona parte di settembre, sempre che nelle prossime settimane non si trovi una via d'uscita nel braccio di ferro fra Club e comune.

