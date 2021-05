Non è il 7-1 della Champions League 2006-2007 ma poco ci manca.

Roma travolta a Manchester nella gara di andata delle semifinali di Europa League.

I giallorossi, che pure avevano chiuso il primo tempo in vantaggio, sono crollati nella ripresa prendendo 5 gol e compromettendo in maniera definitiva il passaggio in finale.

All’Old Trafford è finita 6-2 per i Red Devils, trascinati da Cavani e Bruno Fernandes.

Proprio Fernandes al 9’ porta avanti gli inglesi, ma la squadra di Fonseca la ribalta con i gol di Pellegrini su rigore e Dzeko.

Ma tre infortuni, tutti nel primo tempo, compromettono la partita dei giallorossi, con il tecnico costretto ad esaurire tutti gli slot per le sostituzioni nei primi 37’: escono dal campo prima Veretout, poi il portiere Pau Lopez, quindi Peres.

Nella ripresa dominio assoluto del Manchester. Subito il pareggio di Cavani, poi lo stesso attaccante ex Napoli firma il sorpasso e Bruno Fernandes su rigore sigla il 4-2.

Nel finale partecipano alla festa anche Pogba e Greenwood che blindano la qualificazione per lo United.

Nell’altra semifinale Villareal-Arsenal 2-1, discorso qualificazione apertissimo in vista del ritorno.

