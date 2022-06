Roberto Muzzi è il nuovo club manager del Cagliari Calcio.

L’ex calciatore (in rossoblù dal 1994 al 1999 con 144 presenze e 58 gol) si occuperà di coadiuvare il direttore sportivo Stefano Capozucca nel lavoro di organizzazione e gestione della squadra e dello staff tecnico.

È una nuova figura nell'organigramma della società - si legge nel sito ufficiale - creata "nell'ottica di offrire un maggiore supporto all'area tecnica della prima squadra".

Fu proprio il club rossoblu a rilanciare l'attaccante che non riusciva a esplodere nella sua Roma. Muzzi rimase a Cagliari anche dopo la retrocessione in B della squadra nel 96-97 e fu tra i protagonisti della immediata risalita in serie A.

(Unioneonline/l.f.)

