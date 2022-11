Ribaltone ai vertici del Brescia: dopo le dimissioni presentate il 15 novembre, Massimo Cellino torna di nuovo presidente delle Rondinelle.

In verità il cda aveva chiesto subito all’ex patron di Cagliari e Leeds la disponibilità a tornare presidente del Brescia.

Ieri, su proposta del consigliere di amministrazione Stefano Midolo e all’unanimità, il board del club lombardo ha deliberato «di confermare nella carica di consigliere di amministrazione e poi di Presidente del cda. il signor Massimo Cellino che in considerazione di quanto in precedenza ha accettato la nomina».

Il Tribunale – che da quest’estate ha, di fatto, l’ultima parola sulle questioni legate al Brescia per il maxi sequestro cautelativo di beni per 59 milioni di euro per le indagini su reati fiscali a carico di Cellino – ha riscontrato come il club lombardo abbia conti in regola e un bilancio sano. “Sento la fiducia del Tribunale”, ha del resto dichiarato Cellino, nell’annunciare il suo ritorno alla guida delle Rondinelle.

© Riproduzione riservata