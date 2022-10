Terzo risultato utile consecutivo per il Cagliari Primavera guidato da mister Filippi.

Ad “Asseminello” i rossoblù pareggiano per 1-1 contro la Sampdoria, match valido per l’ottava giornata di campionato. Succede tutto nel primo tempo. A Montevago risponde Griger. Primo gol in stagione per il gigante slovacco. Capitan Palomba e compagni salgono a 10 punti in classifica. Si torna in campo venerdì alle 15, in trasferta contro la Juventus.

Matteo Macciotta

