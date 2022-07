“Riparto da casa mia, dalla mia Isola: per me è un anno zero”. Fabio Pisacane entra nello staff tecnico dell’allenatore Fabio Liverani e ritrova il Cagliari in un’altra veste, dopo la separazione (“nella maniera più elegante con il club”) del 2020.

Il ginocchio ha fatto di nuovo crac e, a 36 anni, era giusto cercare nuovi stimoli e percorrere altre strade: “Quando ho ricevuto la chiamata del club non ci ho pensato due volte, il club poi sapeva che volevo stare nel calcio”.

Appese le scarpette al chiodo, l’ex mastino della difesa rossoblù, arrivato nel 2015 assieme a Massimo Rastelli, ha ritrovato il campo. “Un’emozione speciale anche dall’altra parte della barricata – ha chiuso - . Come nel 2015 arrivo dopo una retrocessione: speriamo che l’esito, dopo un anno, sia lo stesso di allora. Ma vedrete: basterà la prima partita utile per svegliare tutto il nostro ambiente dal torpore”.

