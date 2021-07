Spassoso siparietto dal ritiro del Cagliari in Val di Sole. Proagonista il centrocampista rossoblù Alessandro Deiola, che ha provato – in un video pubblicato sui social – a insegnare al compagno (greco) Charalampos Lykogiannis qualche proverbio in limba sarda.

Per l’inizio della “lezione” Deiola ha provato a far tradurre al collega “In domu de su ferreri, schidone de linna”.

Poi “centu concasa, centu berrittasa”. E infine: “Pira cota pira crua, donniunu a domu sua”.

Tra tentativi a vuoto, risposte sballate e magnanimi suggerimenti, Lyko non ne ha imbroccate molte per la verità. Assicurate però le risate, di entrambi e anche dei tanti follower del club rossoblù.

Le immagini:

