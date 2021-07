Ci sarà anche un omaggio a Raffaella Carrà questa sera, durante il riscaldamento pre-partita degli azzurri impegnati a Wembley contro la Spagna nella semifinale degli Europei.

Amava il calcio, era una grande tifosa della Nazionale ed è molto amata anche in Spagna la regina della televisione italiana, morta ieri all’età di 78 anni.

Per omaggiarla, la Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale dell'Europeo con la Spagna "A far l'amore comincia tu”, una delle sue canzoni più amate e ballate.

"La scomparsa di un'icona come Raffaella Carrà - ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina -, donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia".

Questa sera gli azzurri si giocano la finale contro una Spagna forte ma non imbattibile, lontana parente di quella che ci travolse per 4-0 nella finale del 2012.

A Wembley arbitra il tedesco Brych.

Le probabili formazioni.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilcueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Olmo. Allenatore: Luis Enrique

