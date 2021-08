Altra ufficialità, altro prestito in casa Olbia: dopo Nunzio Lella dal Cagliari, in Gallura arriva Luca Chierico dal Genoa.

Lo comunica il club del presidente Alessandro Marino con una nota emessa in serata. "La Società rende noto – si legge – di aver acquisito a titolo temporaneo dal Genoa Cfc i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Luca Chierico".

Segue la scheda del giocatore, a Buddusò col resto del gruppo allenato da Max Canzi da diversi giorni. "Nato nella Capitale il 26 settembre 2001, Chierico è un centrocampista cresciuto nel vivaio della Roma. Dopo aver scalato tutte le categorie giovanili del club giallorosso arrivando a conquistare la maglia della Nazionale Under 19, nel gennaio 2021 – prosegue il comunicato ufficiale dell’Olbia – si è trasferito a titolo definitivo al Genoa che lo ha girato in prestito alla Reggina in Serie B. Con gli amaranto, lo scorso 10 maggio, ha debuttato nei professionisti in occasione della sfida giocata contro il Frosinone".

Chiude l’"in bocca al lupo per l’inizio della sua avventura con in maglia bianca" al giovane centrocampista, già schierato nelle ultime amichevoli giocate dall’Olbia in preparazione alla stagione, al via con la Coppa Italia il 19 agosto in trasferta contro il Pescara.

