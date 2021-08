A pochi giorni dal debutto stagionale in Serie C, l’Olbia ufficializza il rinnovo del prestito dal Cagliari di Nunzio Lella.

"La Società comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Nunzio Lella per la stagione 2021/2022", recita il comunicato diramato dal club questo pomeriggio.

"Il centrocampista classe 2000, originario di Santeramo in Colle (Bari), già aggregato al gruppo sin dall'inizio del ritiro, disputerà così la propria terza stagione in forza all'Olbia”.

"Nei precedenti campionati – si legge ancora nella nota ufficiale dell’Olbia – Lella ha messo insieme 57 presenze e segnato 3 reti".

Terzo anno di fila in maglia bianca, dunque, per il giovane e talentuoso centrocampista di proprietà del Cagliari, che proverà nella prossima stagione a fare il salto come altri prima di lui, leggi Roberto Biancu, tornato in rossoblù per rimanerci dopo 4 anni in Gallura.

© Riproduzione riservata