«Sono proprio curioso di vedere che impatto avrà la mia squadra nella prima trasferta, lontano quindi dal nostro campo e dai nostri tifosi».

Davide Nicola prova a sollevare l’asticella e lancia la sfida al Lecce dal centro sportivo di Assemini dove il Cagliari ha appena concluso l’allenamento di rifinitura prima della partenza.

«Di sicuro, non cambierà il nostro atteggiamento, quello deve essere proprio nel nostro dna», tiene a precisare il tecnico rossoblù che in Puglia cerca conferme anche dal punto di vista identitario. «Quello che cambia, chiaramente, è l’avversario, la cui fisicità non è certo quella del Como. Ci sono quindi degli accorgimenti da fare sui quali abbiamo avuto il tempo di lavorare».

Massimo rispetto per il Lecce. «Squadra organizzata, di valore. Da anni ormai dimostra di avere idee chiare. E il ds Corvino, bravissimo nel trovare talenti, ha aggiunto alla rosa giocatori importanti», la premessa. «Detto questo, vogliamo dimostrare i progressi. E se il Lecce ha una sua identità, anche il Cagliari la sta trovando sempre di più».

Su Gaetano e sul mercato in generale preferisce non sbilanciarsi, Nicola. «Non parlo mai di mercato il giorno prima di una partita. Non so nemmeno quali siano gli aggiornamenti su eventuali trattative perché sono impegnato a preparare la gara. E come me la squadra, visto come si è allenata in questi giorni. Proprio per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi stamattina», rivela l’allenatore del Cagliari. «Ho detto loro che se siamo in periodo di mercato, non me ne sono accorto in campo. Non ho visto gente distratta ma determinata».

