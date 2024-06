Sospiro di sollievo: Nicolò Barella, alle prese con un problema al retto femorale destro, sarà agli Europei.

Gli esami di questa mattina, che hanno scongiurato la lesione, «mostrano i progressi attesi nel recupero dall'affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi», fa sapere la Federcalcio. «Il calciatore proseguirà quindi il programma di lavoro prestabilito - continua il comunicato - nell'ottica di essere reintegrato nel gruppo nei prossimi giorni».

Il centrocampista sardo si sta allenando a parte e non ci sarà domani nell’amichevole contro la Bosnia ed Erzegovina, ma Spalletti punta a recuperarlo per il 15 giugno, data di Italia-Albania, la sfida d’esordio degli azzurri agli Europei, in cui non è detto che Barella parta titolare.

Sono stati intanto ufficializzati i numeri di maglia. Barella avrà il 18, la 10 va a Pellegrini, la 9 a Scamacca.

Ecco la numerazione: 1 Donnarumma, 2 Di Lorenzo, 3 Di Marco, 4 Buongiorno, 5 Calafiori, 6 Gatti, 7 Frattesi, 8 Jorginho, 9 Scamacca, 10 Pellegrini, 11 Raspadori, 12 Vicario, 13 Darmian, 14 Chiesa, 15 Bellanova, 16 Cristante, 17 Mancini, 18 Barella, 19 Retegui, 20 Zaccagni, 21 Fagioli, 22 El Shaarawy, 23 Bastoni, 24 Cambiaso, 25 Folorunsho, 26 Meret.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata