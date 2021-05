Si fa sempre più calda la lotta per i posti Champions e per la zona salvezza, mentre il Sassuolo insidia la Roma per la settima posizione che vale un posto nella nascente Conference League.

Risultati e marcatori della 35esima giornata del campionato di Serie A, quartultima del girone di ritorno.

Sabato

Spezia-Napoli 1-4 (Zielinski, Osimhen, Osimhen, Piccoli, Lozano)

Udinese-Bologna 1-1 (De Paul, Orsolini su rig.)

Inter-Sampdoria

Fiorentina-Lazio

Domenica

Genoa-Sassuolo

Benevento-Cagliari

Parma-Atalanta

Verona-Torino

Roma-Crotone

Juventus-Milan

(Unioneonline)

