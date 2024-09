La buona notizia è che Davide Nicola alla ripresa degli allenamenti, domani dopo due giorni di stop, potrà contare su Mina, rientrato anzitempo dagli impegni in Nazionale dopo il giallo contro il Perù che gli è costato la squalifica per la prossima gara.

Quella cattiva è che anche Prati è tornato anzitempo dagli impegni in nazionale. L’azzurrino non si è ancora ripreso dall’infortunio alla caviglia rimediato con il Lecce: ha risposto alla convocazione dell’Under 21 e ha proseguito le terapie mediche, ma non si è ancora ripreso, non potrà essere della partita in Norvegia ed è dunque rientrato a Cagliari. Sta migliorando giorno dopo giorno, ma a questo punto è difficile ipotizzare che parta titolare contro il Napoli.

Entro giovedì dovrebbero tornare gli altri otto nazionali rossoblù. Zappa e Gaetano, che hanno svolto un programma individuale fino a sabato, dovrebbero tornare in gruppo da domani.

Le grandi novità del match contro il Napoli potrebbero essere proprio l’inserimento dal 1’ di Gaetano e di Zortea, ormai pienamente recuperato. Proprio il nuovo arrivato ex Napoli potrebbe spingere Nicola a sperimentare moduli diversi.

I biglietti per la sfida di domenica sono già in vendita e si punta al tutto esaurito.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata