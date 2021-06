"Se sono dispiaciuto per Gigio Donnarumma? Molto, è il più forte del mondo. Avrebbe potuto diventare Mister Milan, come Paolo Maldini. Se Gigio va via o no, non lo so. Serve essere in due per ballare il tango. Io gli direi di restare al Milan fino alla fine".

Lo ha dichiarato l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic.

"Giroud? Più giocatori di grande livello riusciamo a inserire, meglio è - ha aggiunto il 39enne svedese, che non potrà partecipare ai prossimi Europei a causa di un infortunio -. Giroud ha grande esperienza e non abbiamo tanti giocatori che abbiano vinto trofei. Se viene è il benvenuto. Anche perché questo è un gruppo molto disponibile, che ha voglia di imparare e migliorare, un gruppo di lavoro ben guidato". "Se sono pronto a fare il vice di Pioli? L'ho già fatto un anno e mezzo. Ora cerchiamo altre cose da fare", ha aggiunto.

Della stagione appena conclusa, la cosa che l'ha fatto più soffrire sono stati "gli infortuni, ma comunque sono stati, da quando sono tornato, diciotto mesi fantastici. Il Milan è in Champions League, i tifosi lo meritavano. Volevo vincere lo scudetto ed eravamo là, in testa... In questi mesi - ha concluso Ibra - è cresciuta la mentalità della squadra, è cresciuto il collettivo e così migliorano i singoli".

(Unioneonline/F)

