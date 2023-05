In attesa del manto sintetico già finanziato, allo storico campo sportivo Santa Barbara compare l'erba vera. E' spuntata sulla fascia del terreno di gioco a fianco alla strada ed è merito anche dell'attività di sistemazione del campo da parte di un gruppo di volontari.

Col passare dei giorni, essendo l'impianto non dotato di un sistema di irrigazione, è chiaro che l'erba comincia a rinsecchirsi e a diventare gialla, ma per gli sportivi ha fatto un certo effetto notare che parte della superficie di gioco rigorosamente in terra battuta ha assunto alcuni giorni fa un vivace colore verde.

In realtà in virtù di un progetto finanziato dallo Stato, sul campo di calcio Santa Barbara sorto circa 75 anni fa e teatro della mitica Coppa Santa Barbara di calcio ideata nel 1962 per le categorie giovanili, verrà steso un manto di erba sintetica.

A dilatare i tempi sono questioni burocratiche.

