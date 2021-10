Walter Mazzarri è “curioso” di vedere “la risposta dei ragazzi” al termine di una settimana “in cui abbiamo lavorato bene, con tutti gli effettivi a disposizione”.

Queste le parole del tecnico rossoblù alla vigilia della partita al Franchi contro la Fiorentina: “Non è facile trovare in fretta gli automatismi”, sottolinea l’allenatore dei sardi, “i ragazzi si portavano dietro un bel fardello”.

"Allenarsi con l’entusiasmo dei risultati favorevoli è un’altra cosa – riconosce Mazzarri -, ma non è che la vittoria sulla Sampdoria siamo diventati fenomeni. C’è sempre il pericolo di scendere in campo sentendosi superiori agli avversari”.

Pesante l’assenza di Godin, che si somma a quelle di Dalbert, Ceter e Walikiewicz. E, notizia dell’ultima ora, non partirà per Firenze neanche Oliva, per via di una lieve distorsione alla caviglia rimediata in rifinitura.

Ma il mister non si spaventa: “Conosciamo il valore di Diego e degli altri assenti, però sono fiducioso e convinto che i ragazzi che giocheranno faranno bene. Dobbiamo saper essere sempre più squadra, interpretare meglio le due fasi di gioco, stare sul pezzo per 95 minuti e mettere in difficoltà gli avversari”.

Poi, come in ogni partita, a condizionare il risultato saranno anche gli episodi: “In queste settimane li abbiamo vissuti sia a favore che contro, domenica scorsa sono andati a nostro vantaggio. I punti sono importanti, ma dobbiamo anche migliorare la prestazione. Lavorando bene in settimana, gli episodi li portiamo dalla nostra parte, è stato così con la Samp e mi auguro capiti lo stesso a Firenze”.

Sugli avversari: “In casa finora hanno raccolto solo tre punti, ma penso che sia un fatto casuale. Hanno affrontato avversari di grande valore e comunque giocano bene. Domani avranno anche il conforto del sostegno della Curva Fiesole, che sa spingere la squadra come poche altre”.

Alcuni singoli: “Nandez sta facendo cose diverse, può giocare in diversi ruoli, per domani ho un'idea ma non la svelo". Gli attaccanti: "Al momento il Cagliari non può permettersi tre punte. I due che giocano stanno facendo bene, ma ogni volta che posso io Pavoletti lo metto dentro. È importante rispettare gli equilibri per non sbandare. Farias? Sta facendo bene in allenamento: ha delle caratteristiche buone per entrare in partita in corso, lo tengo in considerazione"

(Unioneonline/L)

