“Fare il massimo perché il Cagliari renda la vita difficile all'Atalanta. Magari con l'aiuto del pubblico che contro la Roma ha raccolto i nostri input positivi e ci ha caricato alla grande. Spero che succeda lo stesso anche domani".

Così Walter Mazzarri, alla vigilia della sfida della Unipol Domus contro la Dea. Una partita in cui il Cagliari è nuovamente chiamato a fare l’impresa, con l’obiettivo di racimolare punti per risalire la china della classifica, che lo vede relegato all’ultimo posto.

Il mister dei sardi dovrà fare di nuovo i conti con l’infermeria, che ancora una volta non gli permette di avere a disposizione tutta la rosa. Oltre allo squalificato Caceres, il tecnico non avrà infatti a disposizione Keita, operato in settimana per le conseguenze di una grave tonsillite. E poi ci sono gli acciaccati, che vanno ad aggiungersi ai lungodegenti, come Rog.

“Non si rinuncia – sottolinea il mister – ad un calciatore come Keita a cuor leggero. Altri sono stati recuperati all'ultimo momento della scorsa gara. Caceres è squalificato”. Insomma, conclude Mazzarri, "non voglio cercare alibi, ma è chiaro che questa situazione è ormai una costante...”.

