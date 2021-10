Un ordine di carcerazione è stato spiccato da un tribunale spagnolo nei confronti di Lucas Hernandez, giocatore del Bayern Monaco e della Nazionale francese, fratello del terzino del Milan Theo.

Il calciatore è accusato di reati legati alla violenza di genere nell'ambito della sua relazione sentimentale con la ex compagna, Amelia Llorente.

I fatti contestati risalgono al 2017, quando Hernandez vestiva la maglia dell’Atletico Madrid. In seguito a un violento alterco con la donna il giudice aveva imposto a lui e alla compagna di restare lontani, ma i due si erano poi riappacificati, partendo assieme per un viaggio a Miami. La posizione di Hernandez si era così aggravata, con la nuova accusa di aver violato un ordine del tribunale.

Il calciatore aveva però chiesto la sospensione della pena (sei mesi) per questa condanna: richiesta negata, in quanto il giocatore aveva già a suo carico altre due condanne per reati legati alla violenza di genere.

Il tribunale penale della capitale iberica ha dunque disposto ora la carcerazione del calciatore, chiedendogli di presentarsi davanti al giudice il 19 ottobre per il processo.

