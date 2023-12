La Coppa d’Africa è alle porte e per tanti club di Serie A si avvicina lo spettro della partenza di diversi big. Come nel caso del Cagliari, che sarà costretto a rinunciare per diverse partite a Zito Luvumbo, protagonista della prima parte di stagione dei rossoblù.

Il 15 gennaio, infatti, la sua Angola scenderà in campo per l’esordio nella competizione contro l’Algeria, e l’attaccante è atteso dal primo minuto. Il giorno prima, invece, i sardi saranno impegnati nella prima partita del girone di ritorno contro il Bologna. L’augurio del Cagliari è che quella contro gli uomini di Thiago Motta sia la prima sfida che Luvumbo salterà.

Otto giorni prima, proprio per l’Epifania, Pavoletti e compagni faranno visita al Lecce e la presenza dell’angolano sembra essere in bilico. Il ritiro della sua Nazionale, infatti, sarà già iniziato e – teoricamente – Zito dovrà essere dall’altra parte del Mediterraneo. Ecco che il Cagliari avrebbe chiesto un permesso alla Federazione angolana per trattenere il numero 77 sino alla trasferta pugliese, per poi salutarlo per qualche settimana.

Luvumbo sarebbe sicuramente assente per la già citata sfida col Bologna e quella col Frosinone, e probabilmente col Torino (anche se l’Angola fosse eliminata ai gironi, giocherebbe l’ultima partita tre giorni prima rispetto al match coi granata). Poi tutto dipenderà dal percorso della Nazionale in Coppa d’Africa.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata