Per la trasferta di Gubbio l’Olbia ritrova Dessena. Dopo il mese di stop per infortunio, l’ex capitano del Cagliari torna a disposizione di Leandro Greco per la sfida della 9ª giornata di Serie C, in programma domani pomeriggio allo stadio “Barbetti”.

Restano ai box Mordini, Zanchetta e Boganini, ma in Umbria mancherà anche Corti per squalifica. Nulla di nuovo sul fronte defezioni, insomma, per i bianchi, abituati a far fronte alle numerose assenze. “Non hanno mai rappresentato un alibi, anche se sono mancati giocatori importanti, e in questo i ragazzi hanno dato una risposta da squadra vera”, ha sottolineato Greco alla vigilia della partenza per Gubbio, dove sfiderà il suo ex allenatore dei tempi di Cosenza Piero Braglia, al secondo anno sulla panchina rossoblù.

“Sarà stimolante trovarselo di fronte: è uno che ha vinto tanto”, dice a proposito il tecnico dell’Olbia, che torna a giocare dopo la sosta forzata per il rinvio col Pineto. A caccia di punti che mancano da quasi un mese. “Il Gubbio è una squadra tosta, con giocatori di qualità, costruita col giusto mix di giovani e over, ma abbiamo le carte in regola per affrontarla”, aggiunge Greco. “La sosta è servita per recuperare le energie fisiche e mentali, a lavorare sulle cose che abbiamo fatto bene e su quelle da migliorare. Non ci dobbiamo fare ingannare dalle sconfitte, di cui sono molto dispiaciuto: questa squadra ha bisogno di tempo”, sottolinea il tecnico. “Nella dimensione giusta possiamo fare un campionato importante ma per step. Abbiamo i giovani giusti per fare le cose giuste: ora, vogliamo accelerare il percorso e fare punti”.

Gubbio-Olbia sarà diretta dall’arbitro Mattia Drigo della sezione di Portogruaro: fischio d’inizio alle 16.15.

