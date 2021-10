L’imbattuto Gubbio cade al "Nespoli" trafitto da Lella. Olbia a segno 1-0 al termine del match della 7ª giornata del campionato di Serie C, turno che segna anche il primo clean sheet della stagione per la squadra di Max Canzi, che non vinceva dal 12 settembre.

Un digiuno rotto questo pomeriggio con una prova di grande attenzione e sacrificio, premiata da un risultato voluto e meritato dai galluresi, più volte pericolosi, soprattutto nella prima frazione di gioco.

Ragatzu, che colpisce il palo in avvio di gara, batte la punizione che al 34’ Lella devia alle spalle del portiere ospite per l’1-0 dei bianchi. E tanto basta, a dispetto degli assalti del Gubbio, imbattuto fino alla sfida del "Nespoli", per conquistare il bottino pieno dei 3 punti e guardare con fiducia alla trasferta di sabato sul campo della corazzata Reggiana.

