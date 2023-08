L’Inter vola a Cagliari per continuare a correre. Nel posticipo della seconda giornata i nerazzurri in Sardegna vanno a caccia di tre punti affidandosi ancora a Lautaro Martinez, che punta a ripetersi dopo la doppietta della gara d'esordio col Monza.

Non ci sarà ancora Sanchez oltre all'infortunato Acerbi, ma per il resto il tecnico interista Simone Inzaghi avrà tutti a disposizione.

Si va quindi verso la conferma della formazione vista a San Siro con i brianzoli, con il terzetto formato dal recuperato Darmian (dopo il problema alla caviglia accusato contro il Monza), De Vrij e Bastoni in difesa davanti a Sommer, Dumfries e Dimarco sulle fasce, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo al campo e la coppia Lautaro Martinez-Thuram in attacco.

Scalpitano tra gli altri Frattesi e Arnautovic, ma per ora Inzaghi punta sulla formazione che ha battuto il Monza nella prima giornata. Intanto però continua a tenere banco il mercato e in particolare il caso legato a Benjamin Pavard.

La situazione ormai è in stallo: l'Inter ha l'accordo con il Bayern Monaco (circa 30 milioni di euro) e con il giocatore, ma sta aspettando il via libera dai bavaresi che stanno cercando un sostituto.

Oggi intanto il difensore francese è rimasto in tribuna nella sfida tra il Bayern Monaco e l'Augsburg, vinta dai campioni in carica. E sulla situazione Pavard, il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel ha spiegato: "Ha qualche problema quindi non è con la rosa, capiamo che Benji voglia andare all'Inter ma per completare un trasferimento non c'è solo una strada da considerare. Dobbiamo trovare un sostituto altrimenti non accadrà". Domani l'Inter si aspetta novità, con l'obiettivo di ottenere il via libera dal Bayern e far arrivare il giocatore a Milano.

(Unioneonline/l.f.)

