Ci ha provato, Zito Luvumbo. E all’89’ stava per portare la gara ai supplementari, con una delle sue conclusioni a giro. Il suo ingresso in campo, avvenuto al 66’, ha cambiato l’inerzia di un match che pendeva decisamente in favore della Nigeria. Ma non è bastato.

L’Angola è eliminata dalla Coppa d’Africa ai quarti di finale, dove non era mai arrivata nella sua storia. Decisivo un gol dell’atalantino Ademola Lookman, che ha sbloccato il match al 41’, regalando alle Super Aquile la qualificazione alle semifinali.

Luvumbo, quindi, torna in Sardegna. Il ritorno avverrà tra domani e domenica, e dunque è impossibile ipotizzare una presenza del numero 77 lunedì, nella sfida contro la Roma. Sarà pienamente a disposizione per il match del 10 febbraio, contro la Lazio.

