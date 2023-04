Larrivey si gode il gol dell’ex contro la squadra con cui ha esordito nella Serie A italiana.

«Sono arrivato in corsa in una squadra che sta facendo bene», dice. «Questo è un gruppo consolidato e sapevo fin dall’inizio che sarebbe stato difficile trovare spazio. Però ognuno di noi, quando viene chiamato in causa, dà il massimo. Sono felice ed emozionato per il gol: ho chiesto di calciarlo io».

Dopo aver trafitto Radunovic ha chiesto scusa: «Ringrazio i tifosi del Cagliari», chiude El Bati, «perché anche quando sono tornato con il Cosenza mi hanno applaudito».

