Il Cesena si riporta in testa da solo dopo la vittoria per 1-0 sulla Juventus Next Gen. La Torres è chiamata a rispondere domani pomeriggio a Fermo (ore 14) sul campo del fanalino di coda del girone B.

Gara solo apparentemente facile: proprio perché la fermana è ultima a 7 punti ha necessità di muoversi per evitare la retrocessione diretta. La formazione umbra propone la peggior difesa del campionato con 26 reti incassate e l'attacco più sterile, appena 7 gol all'attivo. Evidente la mancana di un bomber come è stato l'attuale rossoblù Fischnaller nella stagione passaa con 13 reti.

Nella Torres assenti il difensore Dametto per squalifica, e l'attaccante Diakite e l'esterno sinistro Verduci per infortunio. In dubbio l'ala Sanat.

Unica variazione rispetto alla gara col Gubbio dovrebbe essere quella che riguarda la difesa, con pinna favorito su fabriani per rimpiazzare Dametto.

