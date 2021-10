Un inizio problematico per la Torres, che ha ottenuto un solo punto in due gare di campionato (il pareggio a Lanusei a reti inviolate) e domenica riceve al “Vanni Sanna” il Cassino, una delle quattro formazioni a punteggio pieno nel girone G. Una partita che ha già il sapore della verità per testare le ambizioni societarie.

La squadra rossoblù non sarà al completo: dovrà fare a meno per almeno un mese dell'attaccante Francesco Ruocco e del difensore Massimiliano Mignogna. I due fuori quota si sono infortunati nel derby di Coppa Italia, vinto dalla Torres soltanto ai rigori.

Ruocco è stato operato lunedì scorso per la riduzione di una frattura scomposta dell’orbita oculare presso il reparto maxillo facciale delle cliniche di San Pietro dal dottor Giacomo Deriu: operazione riuscita, rientro in campo previsto in circa un mese. A protezione e tutela del giocatore, in modo da facilitare la ripresa degli allenamenti senza correre alcun rischio in fase di recupero post infortunio, sarà appositamente realizzata per l’atleta una maschera protettiva con cui Ruocco potrà riprendere quanto prima a lavorare.

Invece Mignogna, dopo essere stato immediatamente visitato dalla dottoressa Laura Cannas (diagnosticata subito la lesione al menisco), è stato operato mercoledì in artroscopia dal dottor Stefano Piras alla Casa di Cura Madonna del Remedio. Operazione perfettamente riuscita, rientro in campo previsto tra circa un mese.

Il lavoro di recupero dei due ragazzi, monitorato costantemente e seguito quotidianamente dai fisioterapisti Mario Dettori e Davide Polisino, è in corso.

© Riproduzione riservata