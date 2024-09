Terza gara in otto giorni. Sulla carta, la meno complessa, perché domani sera al “Vanni Sanna” (inizio alle 20.45) è di scena il Pineto, che in trasferta ha enormi problemi nel fare gol, come dimostrano il pareggio a reti bianche contro il modesto Sestri Levante e la netta sconfitta con la Ternana per 3-0.

La Torres è obbligata a vincere se vuole evitare che aumenti il ritardo di due lunghezze dalla coppia di testa Pescara-Virtus Entella. Anche perché poi è in programma la doppia trasferta sui campi di Sestri Levante e Gubbio.

Il tecnico Greco ha a che fare con gli infortuni del difensore Idda e dell'ala Varela. Da valutare le condizioni del regista Giorico, del difensore Antonelli e dell'esterno Zecca. Le probabili assenze e l'elevato minutaggio di alcuni titolari impongono un turnover, soprattutto in attacco, dove non sarebbe male vedere dal primo minuto Nanni, qualora Diakite sia ancora indisponibile. Sulle fasce invece si candidano Zambataro e Guiebre.

