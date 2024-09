Prima chiamata per quella vetta del girone B dove la Torres ha alloggiato per quasi tutto il girone d'andata del campionato scorso. La squadra sassarese ospita al “Vanni Sanna” il Milan Futuro (inizio alle 20.45) nel recupero della terza giornata. Se i rossoblù vincono vanno a 10 punti e raggiungono in testa Virtus Entella e Pescara.

La giovane formazione del Milan ha tanto talento ma è al debutto nella Lega pro e infatti ha raccolto finora solo un punto: pareggio col Carpi con rete firmata dal talentuoso sedicenne Camarda, peraltro in dubbio per la gara odierna. Tra tanti Under 23 spicca il veterano Longo, attaccante che dieci anni fa ha indossato la maglia del Cagliari.

Nella Torres qualche acciaccato, ma l'unica certezza è sul difensore Idda, che starà ancora fuori perché lavora a parte. Il tecnico Greco ricorrerà probabilmente al turnover (giocano Zambataro e Nanni?) anche perché sabato si torna di nuovo in campo per il match casalingo contro il Pineto.

