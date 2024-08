In attesa di attaccante e difensore, ecco il rinforzo per il centrocampo: la Torres ha ingaggiato Riccardo Casini, classe 1992. Il giocatore ferrarese è stato acquistato a titolo definitivo dall’Arzignano Valchiampo, formazione veneta di serie C.

Si tratta in realtà di un ritorno, perché Casini ha indossato la maglia rossoblù già nella stagione 2015/16 quando la squadra sassarese era in serie D e approfittò del fatto che il centrocampista si era svincolato dal Bologna, che negli anni precedenti lo aveva dato spesso in prestito.

Casini ha poi giocato anche due stagioni con l'Arzachena (2017/18 e 2018/19) totalizzando oltre 70 presenze tra Serie C e Coppa Italia. nello scorso campionato, con l’Arzignano Valchiampo, ha giocato da capitano per 34 partite.

