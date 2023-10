La Torres meno concreta della stagione non va oltre lo 0-0 col modesto Pontedera, che a parte un buon equilibrio in campo fa davvero pochissimo per giocarsi la gara. È il secondo pareggio di fila e la squadra sassarese resta comunque capolista solitaria, però è un'occasione sprecata.

Torres ancora senza il regista Giorico e l'esterno sinistro Liviero (gioca sulla fascia Kujabi) e con Fabriani al posto del difensore Idda (frattura a una mano). All’11’ botta di Scotto che sfiora il palo destro. Due minuti dopo angolo destro che Mastinu calcia direttamente in porta ma la palla finisce sulla traversa.

Al 17’ l’azione migliore della Torres: Ruocco scatta bene in area e sull’uscita del portiere mette in mezzo dal fondo destro, Fischnaller non ci arriva, mentre Kujabi è troppo defilato e spedisce la sfera sull’esterno rete.Rossoblù a volte troppo leziosi, a volte imprecisi. Al 22' Antonelli ferma Benedetti che era stato favorito da un rimpallo.

Nella ripresa la Torres ha due occasioni per sbloccarla con Fischnaller poco dopo la mezzora: la prima su bella ripartenza innescata da Mastinu, ma Stancampioano è bravo a mettere in angolo, poi l’incornata della punta di casa finisce sul palo destro.

Si finisce con un tiro di Scotto bloccato dal portiere senza troppi problemi e una mischia sottoporta dove Ruocco viene murato due volte e una conclusione dell’ospite Ianesi centrale.

