Rieccola la Torres cinica e aggressiva vista nel girone d'andata. Il 2-0 contro la Lucchese è stato favorito dall'uno-due segnato in otto minuti da Masala e Giorico, ma ancora più convincente è stata la tenuta della squadra nel difendere il doppio vantaggio persino in inferiorità numerica, come accaduto nell'ultima mezzora per l'espulsione da doppio giallo del portiere Zaccagno.

Il centrocampista Daniele Giorico, che ha anche segnato la prima rete in rossoblù, ha commentato: «Contro la Lucchese abbiamo messa in campo la voglia di far passare il momento negativo come risultati. Si è rivista la Torres cattiva, non badando tanto all'estetica, ma le partite si vincono anche così. Ci auguriamo che il momento buio sia passato».

Intanto i 3 punti consentono di restare a +5 sull'inseguitrice Carrarese e a +7 dal Perugia, che domenica sarà di scena al “Vanni Sanna”.

La vittoria è arrivata con una formazione più coperta, sia per la presenza a centrocampo di Masala e Cester, sia per lo spostamento sulla trequarti di Mastinu. Molto solida anche la prova di Fabriani in difesa. A dimostrazione che col turnover la Torres non perde efficacia, anzi può variare l'atteggiamento tattico in risposta sia al tipo di avversaria, sia alla propria condizione fisica e e mentale.

