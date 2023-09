Derby senza storia al “Nespoli”: la Torres batte l’Olbia 3-0 al termine della sfida al vertice della 3ª giornata del campionato di Serie C, riscatta lo schiaffone subito in Gallura l’anno scorso e consolida la vetta del girone B a punteggio pieno.

La gara tra le formazioni dei due Greco, Leandro e Alfonso, se l’aggiudica quella del secondo, che non sbaglia l’approccio, domina la prima frazione di gioco e allo scadere dei 2’ di recupero passa con capitan Scotto, che regala alla sua squadra il meritato vantaggio.

Priva di due uomini cardine come Mordini in difesa e Dessena a centrocampo, entrambi infortunati, l’Olbia fatica a trovare il bandolo della matassa contro un avversario più attrezzato e sgamato. Un avversario che al 23’ della ripresa centra il bis dagli 11 metri, impeccabile Scotto a trasformare il rigore ottenuto per il contatto in area tra Arboleda e il neo entrato, nonché ex, Mastinu. Il tris lo cala Liviero al 36’.

