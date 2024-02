Vuole tornare subito alla vittoria la Torres, reduce dalla pesante sconfitta con la Carrarese per 5-1. La gara di domani pomeriggio contro il Sestri Levante (ore 14) è la prima nel doppio impegno al "Vanni Sanna". La prossima sarà contro la Juventus Nex Gen che questo pomeriggio ha battuto l'Ancona 3-2 agganciando i playoff promozione.

All'andata i rossoblù hanno espugnato il campo del Sestri Levante per 1-0 con rete dell'esterno destro Zecca. Da allora i liguri hanno confermato le difficoltà in questo campionato che li vede impelagati in zona playout e con un misero bilancio esterno di appena due vittorie (Virtus Entella e Lucchese) a fronte di tre pareggi e ben sei sconfitte.

Tutto da gustare il duello tra l'ex Milan Forte, che con 8 reti (sulle 22 totali) è di gran lunga il migliore attaccante degli ospiti, e Fischnaller, che scontata la squalifica ritorna come elemento fondamentale del tridente offensivo.

