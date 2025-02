Il terzo posto è al sicuro, dopo il pareggio della Vis Pesaro col Sestri Levante, ma la Torres punta ad avvicinarsi alla capolista Virtus Entella. Per farlo deve battere l'unica squadra che l'ha messa in difficoltà per tutta la gara, come dimostra il 2-0 dell'andata. Si gioca sul campo dell'Arezzo ed è il debutto davanti ai tifosi toscani per il nuovo tecnico Christian Bucchi, ex allenatore rossoblù e prima ancora giocatore del Cagliari.

La formazione toscana ha perso le ultime tre partite in casa, ma punta ai playoff grazie a una difesa che per ben dieci volte è rimasta imbattuta. Occhio all'attaccante Pattarello, che con 12 reti è uno dei migliori realizzatori del girone.

Il tecnico rossoblù Greco recupera l'esterno destro Zecca e potrebbe schierarlo da subito al posto di Zambataro. In atacco bisogna decidere se giocare con Varela insieme alla coppia Fischnaller-Zamparo, oppure se optare per Mastinu sulla trequarti a supporto, per lasciare poi due centrocampisti a vedersela con i trequartisti avversari.

