È trafficatissima la linea Sardegna-Toscana sul fronte del calciomercato.

Mentre il Cagliari continua a lavorare con l’Empoli per portare sulla propria panchina Davide Nicola e, sempre a proposito dell’Empoli, spunta l’idea di portare in rossoblù il difensore Sebastiano Luperto, all’orizzonte potrebbe esserci anche una sfida con la Fiorentina per Gianluca Gaetano.

Il centrocampista, che si è messo in mostra nel finale di stagione contribuendo alla salvezza della squadra sarda, è rientrato al Napoli dopo il prestito, ma da quanto filtra il club rossoblù avrebbe intenzione di riaverlo anche nella prossima stagione. Ma il classe 2000 fa gola anche alla Viola e soprattutto al nuovo tecnico Raffaele Palladino, che – dicono i beninformati – gradirebbe averlo a disposizione nella sua rosa nel prossimo campionato.

Sempre in casa Fiorentina si riflette sul futuro di Mbala Nzola, che, come emerso in questi giorni, potrebbe essere un’idea proprio l’attacco del Cagliari. E, sempre per quanto riguarda il reparto offensivo rossoblù, la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva, oltre che per mister Nicola, anche per l'arrivo in prestito dall’Inter del giovane attaccante Francesco Pio Esposito, classe 2005. Piace anche Nadir Zortea, centrocampista di proprietà dell’Atalanta, che nello scorso campionato ha giocato con la maglia del Frosinone.

Tornando invece al capitolo partenze, pare ormai fatta per il trasferimento di Alberto Dossena al neopromosso Como, dove il centrocampista ritroverebbe l’ex compagno Edoardo Goldaniga, che ha lasciato la Sardegna per le sponde del Lario lo scorso gennaio.

