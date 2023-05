Spunta anche il Cagliari nelle indagini per cui la Procura Figc, in 72 pagine di deferimento, ha rinviato la Juve e i suoi ex dirigenti al processo sportivo davanti al tribunale federale nazionale.

Oltre alle manovre stipendi per due stagioni e ai rapporti con gli agenti, nel mirino c’è anche la partnership «per accordi confidenziali» con sei club.

Si tratta, oltre che della squadra rossoblù, di Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese e Bologna.

Secondo la procura Figc, la Juve avrebbe pattuito accordi confidenziali con i club in questione: trattato calciatori senza depositare i contratti in Lega o depositando contratti diversi da quelli reali, tenendo così una condotta di “palese elusione della normativa federale”.

Le posizioni dei sei club saranno valutate con le indagini ancora in corso.

Anche in questo filone d’inchiesta ai bianconeri è contestata la slealtà sportiva. Lunedì invece è attesa la sentenza sul caso plusvalenze.

(Unioneonline/D)

