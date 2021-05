Con un ribaltone delle ultime ventiquattro ore, Simone Inzaghi è passato dal rinnovo con la Lazio a diventare il successore di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter.

Il club è pronto a chiudere l'accordo, con un biennale che si aggira intorno al doppio di quanto avrebbe messo sul piatto la Lazio. Manca solo l'ufficialità, in serata è già arrivato il saluto al mondo biancoceleste di Inzaghi: "Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio".

"Ringrazio la società - prosegue - il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore: il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima". Poco prima era arrivata la nota della Lazio: "Rispettiamo il ripensamento di Inzaghi".

Conte intanto ha oggi salutato il mondo interista, con un lungo post su Instagram: "Abbiamo riportato lo scudetto all'Inter dopo 11 anni, ma soprattutto riportato l'Inter nel posto dove merita di stare per storia e tradizione", le sue parole. "Che percorso in questi due anni! Grazie a chi ha reso possibile tutto questo! Calciatori, staff, presidente, dirigenti e tutte quelle persone che ci hanno aiutato e supportato in questi due anni".

(Unioneonline/D)

