Saranno sciolte solo domenica con la lista dei convocati le riserve su Naithan Nandez, ancora in dubbio per la partita contro l’Inter valida per la penultima giornata di campionato. In ogni caso l’uruguaiano non partirebbe titolare.

Gli avversari fanno paura e sono ancora in lotta per lo scudetto, ma i rossoblù non hanno più nulla da perdere e daranno il massimo per fare punti e giocarsi la salvezza nell’ultima giornata a Venezia. Un vittoria significherebbe sorpasso sulla Salernitana, un pari lascerebbe tutto com’era, con il Cagliari a -1 dai campani, una sconfitta farebbe sprofondare i sardi a -2.

Mister Agostini spera nella spinta della Domus e dovrebbe puntare grossomodo sull’undici che ha pareggiato a Salerno, con una possibile modifica a centrocampo dove Marin e Baselli scalpitano per un posto da titolare.

In casa Inter Inzaghi, che oggi non ha incontrato la stampa come fa solitamente alla vigilia, ritrova Bastoni e lancia Correa dal primo minuto, lasciando in panchina Dzeko.

Le probabili formazioni della partita.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Rog, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

ARBITRO: Doveri di Roma.

(Unioneonline/L)

