L’Inter è campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia. E a Milano i tifosi nerazzurri hanno messo da parte per un pomeriggio regole e restrizioni anti-Covid per festeggiare.

Circa 30mila secondo la Questura le persone scese per le strade del capoluogo lombardo per celebrare lo Scudetto portato a casa dalla squadra di Conte.

In centro assembramenti improvvisati, con gruppi di tifosi in molti casi senza mascherina, con i punti di maggiore concentrazione in piazza Duomo, cuore della città, dove in centinaia si sono arrampicati sulla statua di Vittorio Emanuele II, tra cori e bandiere.

Le forze dell'ordine hanno impedito che la folla si fermasse sul sagrato della Cattedrale e in galleria Vittorio Emanuele, dove gli accessi sono stati chiusi anche grazie alla collaborazione della polizia locale. Per le strade i classici caroselli di auto.

Ma è già polemica. Confcommercio, ad esempio, ha fatto notare la discrepanza tra il rigore dei controlli sui negozi e locali e il quasi “liberi” tutti nei confronti dei tifosi in festa.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata