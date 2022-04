L’Inter è la prima finalista di Coppa Italia. I nerazzurri vincono il derby-semifinale di ritorno contro il Milan con un netto 3-0, grazie a una doppietta di Lautaro Martinez e al tris calato nel finale da Robin Gosens.

Per i rossoneri, il rammarico di aver fallito l’obiettivo qualificazione e di non essere riusciti a concretizzare, problema ormai congenito per la squadra di Pioli, le numerose occasioni da gol create.

Per il Milan, inoltre, proteste anche per una rete annullata a Bennacer, che al 69esimo supera Handanovic con una botta dal limite, ma Mariani annulla dopo aver rivisto al Var perché Kalulu si trova oltre la difesa nerazzurra, forse ostacolando la visuale ad Handanovic.

Di diverso avviso, invece, mister Pioli. "Il gol annullato? Guardate la reazione di Handanovic, non protesta nemmeno. Lui non fa niente, se un giocatore del Milan gli avesse occultato la visuale sarebbe subito corso a protestare. Abbiamo detto tutto. Dai su...", ha dichiarato il tecnico rossonero nel dopopartita, lasciando stizzito l’intervista in diretta ai microfoni di Mediaset.

L’Inter aspetta ora la vincente dell’altra semifinale tra Juventus e Fiorentina.

