Impresa del Cagliari Primavera contro il Lecce campione d’Italia. La squadra di Pisacane vince 2-1, in rimonta, al Comunale di San Pietro in Lama, con le reti di Kingstone e Carboni. Buona prova dei rossoblù che si riscattano al meglio dopo la sconfitta in campionato con il Genoa e l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Ottimo approccio dei sardi che già al 1’ rischiano di passare in vantaggio con Konate che non sfrutta un disimpegno sbagliato dalla retroguardia leccese. Partita fin da subito condizionata dal forte vento, con le due formazioni che giocano prevalentemente palla a terra. Nel primo quarto d’ora il Cagliari appare più propositivo ma è il Lecce a sbloccare il punteggio, al 17’, con Minerva, abile a sradicare il pallone dai piedi di Idrissi sulla trequarti cagliaritana e a infilare Wodzicki. La reazione dei rossoblù arriva dopo neanche un minuto: Kingstone, dopo un ottimo controllo in area, è freddo davanti a Lampinen-Scout e ristabilisce l’equilibrio.

In questa fase di gara la squadra di Pisacane muove bene la sfera. Alcune ripartenze guidate da Kingstone mettono in seria difficoltà i pugliesi. Sempre il centravanti zambiano sfiora il gol del possibile vantaggio al 23’. Dopo la mezzora il Lecce esce fuori dalla propria metà campo, rendendosi pericoloso prevalentemente su calcio d’angolo. L’ultima occasione dei primi 45’ è del Lecce, con Salomaa ma Wodzicki è attento.

La ripresa inizia con il Cagliari che attacca con il vento a favore. La gara è abbastanza bloccata. Pisacane inserisce al 57’ il capocannoniere dei rossoblù Vinciguerra per dare maggior peso al reparto offensivo. L’attaccante cambia fin da subito il volto della partita con le sue accelerazioni. Al 63’ la squadra di Pisacane ribalta il match: Michele Carboni, direttamente da calcio d’angolo, disegna una parabola con la complicità del vento che beffa il portiere salentino.

A questo punto i sardi gestiscono il vantaggio. Kingstone, al 76’, potrebbe chiudere definitivamente i conti sugli sviluppi di un corner. Nel finale aumenta il pressing dei giallorossi ma il Cagliari si difende in modo organizzato.

Il match termina 2-1 per la squadra sarda che vola a quota 14 in classifica a ridosso della zona playoff.

© Riproduzione riservata