“Tiraggiro s. m. (fam.): Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare”.

Tutto vero: la parola, adattamento italiano del napoletano “tir a ggir”, è entrata a far parte del vocabolario Treccani, sezione neologismi, dopo aver preso prepotentemente piede dal nord al sud della Penisola grazie alla vittoria dell’Italia a Euro 2020.

A renderla celebre è stato Lorenzo Insigne, specializzato proprio nella parabola a rientrare, come dimostrato nelle partite contro Turchia e Belgio, dove l’attaccante del Napoli è andato a segno con due perfetti tiraggiri.

Ma sui social qualcuno polemizza: Insigne infatti non sarebbe l’inventore del tiro con parabola a rientrare. Ne è un esecutore perfetto, ma per molti appassionati di calcio il vero “tiraggiro”, l’originale per quel che riguarda il mondo del pallone nostrano, sarebbe piuttosto la specialità più volte sfoggiata in carriera da un certo Alessandro Del Piero…

(Unioneonline/l.f.)

