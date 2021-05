Ancora un recupero domenica per il Muravera nel campionato di Serie D. La squadra di Francesco Loi giocherà alle 15 sul campo della Nuova Florida, gara valida per la terza giornata di ritorno. Dirige Stefano Foresti di Bergamo. Una partita importante per la squadra di Francesco Loi che con un successo, oltre a raggiungere la quota salvezza, si affaccerebbe alla zona playoff. I gialloblù sono reduci da due risultati consecutivi. In trasferta vantano il quarto miglior ruolino di marcia con una media punti di 1,42 a gara. I laziali, avversari ostici, sono alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta di Carbonia. In casa non vincono dal 3 febbraio scorso. Non giocherà invece l'Arzachena. La gara prevista per domenica a Cassino è stata rinviata ulteriormente ancora per Covid.

Intanto la Lega ha posticipato la 13esima giornata da mercoledì 19 maggio a domenica 23 maggio con conseguente slittamento della 14esima e 15esima al 30 maggio e 6 giugno. Aggiunto un turno infrasettimanale (mercoledì 9 giugno). L’Arzachena giocherà il 12 maggio il recupero sul campo del Cassino e il 19 maggio quello casalingo col Giugliano.

