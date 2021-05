Vuole accelerare nella rincorsa alla salvezza anticipata il Latte Dolce, che domenica scorsa è stato fermato sul pareggio dal Savoia. La squadra sassarese prepara il derby di Lanusei con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio per creare un cuscinetto rispetto alla zona playout, anche in previsione dei diversi recuperi che vedono coinvolta l'Arzachena.

L'ala Gianmarco Marcangeli commenta: “Contro il Savoia meritavamo i tre punti. Non è stato facile subire due espulsioni e giocare in inferiorità numerica. La gara che si è fatta tesa, nervosa, e l'arbitraggio non sempre si è dimostrato all'altezza. Questo ha condizionato il risultato, non è certamente un alibi ma una valutazione oggettiva. Le continue interruzioni hanno frammentato il gioco, reso difficile gestire l'ultima fase dell’incontro”.

All'andata vittoria del Lanusei per 1-0 con rete nel primo tempo di Attili. L'avversaria ha 40 punti, 10 in più, equamente divisi tra quelli conquistati in casa e in trasferta. Del resto anche il Latte Dolce non si è giovato del fattore campo, visto che i 30 punti sono esattamente divisi tra risultati casalinghi ed esterni.

Marcangeli presenta il derby: “Quella di domenica prossima à una gara insidiosa: il Lanusei viene da una lunga serie positiva che gli ha permesso di raggiungere una buona posizione e 40 punti in classifica. Noi non ci lasciamo certo intimidire, vogliamo chiudere al più presto il discorso salvezza e affronteremo la gara con umiltà ma con tutta la determinazione che occorre per raggiungere l'obiettivo”.

