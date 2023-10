Un Cagliari straripante vince 4-2 a Monza e vola al sesto posto in classifica, in piena zona playoff. Grande prova di forza e di carattere per la squadra di Pisacane, contro un avversario che alla vigilia aveva perso soltanto con il Milan.

A sbloccare il punteggio ci pensa Vinciguerra dopo soli sei minuti di gioco. I rossoblù sfiorano il raddoppio al 10’ con Konate ma il colpo di testa dell’attaccante, su una punizione calciata da Pulina, è respinto prontamente da Mazza. Sull’1-0 i rossoblù giocano sul velluto, facendo girare bene la palla, con il Monza barricato a metà campo. Pisacane, per non dare punti di riferimento alla squadra brianzola, sposta Idrissi a destra con Vinciguerra a svariare alle spalle di Konate. La mossa dà i suoi frutti e i sardi raddoppiano al 23’, sempre con Vinciguerra, con una delle sue solite ripartenze. Per l’attaccante si tratta del terzo centro in campionato.

Alla mezzora episodio dubbio nell’area del Monza, con Caddeo messo giù da Brugarello. L’arbitro lascia correre e sugli sviluppi dell’azione i lombardi si conquistano una punizione dal limite da cui scaturisce il gol dell’1-2 di Lupinetti. Nell’ultimo quarto d’ora prima dell’intervallo il Cagliari si abbassa troppo e perde per infortunio Caddeo (sostituito da Balde). Al 43’ il Monza rischia di pareggiare con Ferraris anche se in chiusura Pulina spaventa Mazza con un bel diagonale di poco fuori (da sottolineare il delizioso assist di Vinciguerra).

Nella ripresa il Cagliari comincia come aveva iniziato la prima frazione e sigla il 3-1 su rigore conquistato e trasformato da Konate. Pisacane concede l’ultima mezzora a Carboni e Kingstone che hanno recuperato in settimana dai rispettivi infortuni. Il Monza, però, rimette tutto in discussione al 69’, accorciando le distanze ancora con Lupinetti. Poco dopo la squadra di Lupi va vicina al 3-3 su un colpo di testa di Colombo. Al 76’ i padroni di casa rimangono però in inferiorità numerica per l’espulsione di Nenè, per un colpo sferrato a palla lontana a Idrissi. Il Cagliari si butta in avanti e crea tanto fino a chiudere definitivamente la partita con Achour, all’89’. Finisce 4-2 con il Cagliari che esce vittorioso dal “Berlusconi” di Monza con tante solide certezze. Questo successo è il terzo consecutivo in campionato, il quarto considerando il passaggio del turno in Coppa Italia.

