Il Cagliari Primavera guidato da mister Filippi tornerà in campo domani ad “Asseminello” contro la Roma capolista.

Fischio d’inizio alle 14:30. Match valido per la 15ª giornata di campionato.

L’allenatore sardo si aspetta una reazione immediata dopo le due sconfitte consecutive contro il Torino in Coppa Italia e il Bologna in trasferta nell’ultimo turno del “Primavera 1”. In classifica i rossoblù sono ottavi con 22 punti in piena zona playoff. Giallorossi primi a quota 29 insieme al Torino.

Sono disponibili per la vendita, su “Ticketone” e nelle ricevitorie autorizzate, i biglietti per assistere all’incontro dalla tribuna del “Campo 1”, 5€ il prezzo del singolo tagliando.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia Solo Calcio, canale 61 del digitale terrestre. La scorsa stagione ebbe la meglio la Roma sia all’andata (0-1) che al ritorno (2-1).



