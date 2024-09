Prosegue il periodo buio del Cagliari Primavera. Questa mattina i rossoblù sono scesi in campo allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano per disputare la quinta giornata di campionato contro il Torino. Il risultato non è stato dei migliori: i cagliaritani si sono arresi per 1-0 ai coetanei granata.

La gara è stata caratterizzata da ritmi bassi e lenti. Il primo squillo è arrivato al 16' con Gabellini che ha la prima occasione per far paura agli isolani, Soldati manda in angolo. Al 20' sempre Gabellini trova lo spazio per insaccare il vantaggio, sfruttando bene l'errore di marcatura di Soldati. Una timida reazione del Cagliari arriva solo al 39' con Sulev, ma la sua conclusione si spegne tra le braccia di Plaia. Nella ripresa i ragazzi di Pisacane cercano di rendersi un po' più pericolosi, provando a pareggiare la partita, non riuscendoci però.

Al 53' Sulev batte una punizione, la sfera termina sul fondo. Tre minuti più tardi prima Bolzan poi Trepy due volte, si affacciano dalle parti di Plaia, che abbassa la saracinesca e nega il pari. Al 70' il Torino va vicino al raddoppio con un tiro-cross insidiosissimo di Marchioro, che trova però l'incrocio dei pali. Un minuto dopo ecco nuovamente Trepy con un'azione personale, Plaia para ancora. Al triplice fischio sono i piemontesi a festeggiare, mentre Vinciguerra e soci incassano un'altra sconfitta, proiettando già la testa al prossimo incontro casalingo.

