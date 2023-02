Il 2023 del Cagliari Primavera guidato dal tecnico Filippi non è certo iniziato nel migliore dei modi. I rossoblù vengono da tre sconfitte consecutive. L’ultimo successo risale a più di un mese fa, contro la Roma. Capitan Palomba e compagni vorranno reagire immediatamente, per riprendere quello splendido ruolino di marcia che li ha contraddistinti in queste stagioni.

Quale migliore occasione, quella di domani tra le mura amiche di “Asseminello” contro i pari età dell’Empoli. Fischio d’inizio alle 13. Match valido per la 21ª giornata di campionato. In classifica i toscani sono noni con 29 punti, Cagliari due gradini sotto a quota 27. Non ci sarà Veroli, fermato dal giudice sportivo. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia SoloCalcio, canale 61 del digitale terrestre. All’andata l’incontro terminò in pareggio, per 1-1. I ragazzi allenati dall’ex centrocampista tutta fascia, Buscè, nell’ultimo turno sono stati sconfitti per 3-0 dalla Juventus.

I biglietti sono in vendita, acquistabili esclusivamente online: 5€ il prezzo del singolo tagliando; gli abbonati potranno averli a solo 1€ grazie al codice promozionale che riceveranno via mail. L'acquisto di un titolo di accesso per la sfida della Primavera consentirà di assistere a una sessione di allenamento dei ragazzi di mister Ranieri dalla tribuna "Carlo Enrico Giulini" del Campo 1. Per entrambi gli eventi si accederà da via Sa Ruina con possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti al Centro sportivo sino ad esaurimento posti.

