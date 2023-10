Si interrompe ai sedicesimi il cammino del Cagliari Primavera in Coppa Italia. I rossoblù sono stati battuti questo pomeriggio 2-1 dalla Cremonese al Crai Sport Center. Per la squadra di Pisacane si tratta del secondo ko consecutivo dopo quello rimediato in campionato contro il Genoa dell’ex Alessandro Agostini.

Dopo una prima mezzora equilibrata, in cui il Cagliari ha avuto anche la possibilità di sbloccare il punteggio con Carboni e Pulina, sono gli ospiti a passare in vantaggio con Avitabile, al 34’. La reazione dei rossoblù non si fa attendere e, poco prima dell’intervallo, Konate ristabilisce l’equilibro.

Ad inizio ripresa il Cagliari aumenta il pressing. Sulev, al 55’, spreca incredibilmente il gol del possibile 2-1 da buona posizione. Poco dopo Carboni impegna il portiere lombardo Brahja. Al 60’ Tosca riporta in vantaggio, un po' a sorpresa, la Cremonese. Pisacane prova a modificare l’assetto tattico inserendo Vinciguerra, Marcolini e Pintus.

Negli ultimi venti minuti il Cagliari schiaccia la formazione grigiorossa nella propria metà campo senza riuscire a capitalizzare le occasioni create. In pieno recupero Vinciguerra sfiora la rete del pareggio che avrebbe portato i rossoblù ai supplementari. Ma a gioire è alla fine la Cremonese, capolista in Primavera 2, che accede così agli ottavi di finale.

Sabato, alle 12, i baby rossoblù affronteranno in Salento il Lecce campione d’Italia.

